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Россия отказалась принимать ответ США на предложенные ею гарантии безопасности

Сенатор Джабаров: Россия не приняла ответ США на предложенные ею гарантии безопасности
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: РИА Новости

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия отказывается принимать ответ США на предложенные ею гарантии безопасности, поскольку Москву подобный ответ удовлетворить не может, сообщает РИА Новости.

«Их ответ нас удовлетворить не может, они собрали все в кучу — свои фантазии, претензии. Мы не примем такой ответ», — рассказал сенатор.

Кроме того, он отметил, что тем самым Штаты идут на прямую конфронтацию, а также демонстрируют готовность к глобальному противостоянию.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден принимал активное личное участие в составлении письменного ответа Вашингтона на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом рассказал госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, Байден вместе с остальными деятелями готовил ответ на предложения России по безопасности.

Марина Совина
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