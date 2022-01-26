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Байден «благословил» ответ США России на предложения безопасности

Госсекретарь Блинкен: президент США Байден готовил ответ на предложения РФ по безопасности
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент страны Джо Байден принимал активное личное участие в составлении письменного ответа Вашингтона на предложения России по гарантиям безопасности, сообщает ТАСС.

По словам Блинкена, Байден вместе с остальными деятелями готовил ответ на предложения России по безопасности. Вместе с лидером США документ был пересмотрен несколько раз в течение последних недель. Его изменяли по мере того, как США получали комментарии и идеи от своих союзников и партнеров.

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Американский госсекретарь подчеркнул, что мнения партнеров также обладали важным значением при составлении ответа. Их точки зрения «были интегрированы в текст, в проработку которого Байден был активно вовлечен с самого начала». Однако именно президент США «благословил» финальный вариант документа.

«Президент изучал предварительные предложения, вносил свои правки и, конечно же, благословил окончательный вариант документа, который сегодня был передан российской стороне», — заключил Блинкен.

Ранее 26 января посол США Джон Салливан передал замглавы МИД России Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. Для этого он лично прибыл в здание российского МИД. Покидая ведомство, Салливан не стал отвечать на вопросы журналистов.

Марина Совина
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