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Невеста сшила нелепые платья для своих подруг и испытала стыд 10 лет спустя

Женщина сшила для подруг розово-оранжевые платья с пышной юбкой ко дню своей свадьбы

Скриншот: видео @samanthavanmeter08

Женщина сшила нелепые наряда для подруг ко дню своей свадьбы и испытала стыд за этот поступок 10 лет спустя. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница Саманта Ванметер Форман (Samantha VanMeter Foreman) рассказала, что вышла замуж в 2012 году и на тот момент не располагала большим количеством средств для организации церемонии. Так, чтобы сэкономить деньги, она решила самостоятельно сшить платья для подружек невесты. На кадрах видно, что в результате девушки пришли на мероприятие в розово-оранжевых платьях с пышной юбкой из тюля, которая визуально напоминала мочалку.

«Не могу поверить, что заставила девушек надеть эти платья на мою свадьбу!» — подписала она публикацию, которая стала вирусной и набрала 863 тысячи просмотров.

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Зрителей рассмешила история Форман, и они принялись шутить на тему нарядов в комментариях. «Надеюсь, ты отправила им всем письмо с извинениями», «Я не была готова это увидеть», «Конкурс мочалок?», «Не могу перестать смеяться», «Какая нелепость!» — высказывались они.

В августе 2021 года невеста заставила подругу надеть парик на свадьбу ради красивых фото. Она объяснила, что одна приглашенных девушек отрезала все свои волосы из-за психического расстройства. В связи с этим героиня материала попросила ее прийти на свадьбу в парике.

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Айсель Эюбова
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