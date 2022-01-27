Дубовицкая рассказала о проблемах звезд «Аншлага» из-за пандемии

Руководитель и ведущая юмористический программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая пожаловалась на проблемы артистов передачи, вызванные пандемией коронавируса. В разговоре с изданием «Собеседник» она подчеркнула, что из-за недостатка концертов звезды «Аншлага» пребывают в стрессе. Телеведущая также рассказала, что у юмористов бывают денежные трудности.

По словам Дубовицкой, у ее артистов из-за COVID-19 сейчас мало концертов. «Многие из них (комиков «Аншлага» — прим. «Ленты.ру») в стрессе, потому что нет выступлений. И не только потому что концерты — это деньги, а потому что это — их жизнь», — объяснила телеведущая. Руководитель «Аншлага» при этом сравнила артистов, пребывающих без концертов, со спортсменами, которые перестают готовиться к выступлениям, в связи с чем теряют квалификацию.

Дубовицкая также отметила финансовые сложности звезд юмористического шоу. «Артисты за съемки в "Аншлаге" ничего не получают. На что они живут? Как-то выкручиваются. У меня, бывает, просят в долг», — поделилась она. Ведущая программы уточнила, что у нее нет проблем с деньгами, так как она не зарабатывает благодаря концертам, а получает зарплату за производство телепрограмм.

«В таких условиях, в которых мы оказались, трудно всем», — добавила Дубовицкая. Она выразила желание, чтобы пандемия закончилась поскорее. При этом, как опасается телеведущая, коронавирус продлится еще как минимум до сентября.

Ранее звезда «Аншлага» Клара Новикова оценила юмор в Comedy Club. Артистка отметила, что несколько раз присутствовала на съемках проекта. По мнению Новиковой, шутки в Comedy Club были несмешными.