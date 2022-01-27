Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Звезда сериала «Бригада» рассказал об изменении Москвы

Актер Дмитрий Дюжев: в 1995 году Москва выглядела совершенно по-другому

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер театра и кино, звезда сериала «Бригада» Дмитрий Дюжев рассказал, что Москва существенно изменилась в сравнении с тем, какой она была в середине 1990-х годов. Своим мнением артист поделился с изданием «Москвич Mag».

Актер рассказал, что российская столица выглядела совершенно по-другому, когда он в 1995 году приехал поступать в театральный институт. Он предположил, что теперь о прошлом города напоминает его география. «На сегодняшний день я благодарю каждого, кто имеет отношение к строительству и ремонту города, каждого, кто приложил свой труд к восстановлению и реставрации», — заявил Дюжев.

Материалы по теме:
Забор спасения. Нью-Йорку грозит затопление: как американцы решили спасти город и построить вокруг него стены
Забор спасения.Нью-Йорку грозит затопление: как американцы решили спасти город и построить вокруг него стены
15 января
«Безумное было время» Как обычный дом попал на «самую жуткую картину» Америки
«Безумное было время»Как обычный дом попал на «самую жуткую картину» Америки
12 декабря

К любимым районам Москвы актер отнес Очаково-Матвеевское, в котором есть река и леса. Среди преимуществ местности Дюжев назвал наличие разных видов жилья и хорошую инфраструктуру. Актер также оценил центр города, где проводит много времени по работе.

Ранее актер Игорь Петренко рассказал, что считает Москву лучшим городом Земли. Среди преимуществ российского города перед мировыми столицами он назвал уровень развития в плане цивилизации.

Татьяна Волкова
Обсудить
Последние новости
Госдеп раскритиковал политику Кадырова
Оценено преимущество аренды над ипотекой
США подтвердили встречу Байдена и Шольца в Белом доме
Экономист оценил реальность запрета расчетов в долларах для России
Спавший на дороге мальчик из Челябинской области погиб в пожаре
В московском фитнес-клубе обнаружили замаскированные камеры
В ВОЗ оценили опасность нового коронавируса из ЮАР для человека
Войну назвали реальным сценарием в случае провала переговоров России и США
Женщина пошла спать и забыла 20 лет жизни
Названа причина молчания Путина по гарантиям безопасности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter