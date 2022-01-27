Звезда сериала «Бригада» рассказал об изменении Москвы

Российский актер театра и кино, звезда сериала «Бригада» Дмитрий Дюжев рассказал, что Москва существенно изменилась в сравнении с тем, какой она была в середине 1990-х годов. Своим мнением артист поделился с изданием «Москвич Mag».

Актер рассказал, что российская столица выглядела совершенно по-другому, когда он в 1995 году приехал поступать в театральный институт. Он предположил, что теперь о прошлом города напоминает его география. «На сегодняшний день я благодарю каждого, кто имеет отношение к строительству и ремонту города, каждого, кто приложил свой труд к восстановлению и реставрации», — заявил Дюжев.

К любимым районам Москвы актер отнес Очаково-Матвеевское, в котором есть река и леса. Среди преимуществ местности Дюжев назвал наличие разных видов жилья и хорошую инфраструктуру. Актер также оценил центр города, где проводит много времени по работе.

Ранее актер Игорь Петренко рассказал, что считает Москву лучшим городом Земли. Среди преимуществ российского города перед мировыми столицами он назвал уровень развития в плане цивилизации.