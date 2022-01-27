Обругавшая коммунальщиков российский мэр рассказала о позитивном эффекте мата

Глава Липецка Евгения Уваркина, которая обругала коммунальщиков на совещании, заявила, что с помощью матерных слов жестко доводила свою позицию до представителей коммунальных служб. О положительном влиянии, которое оказала критика, российский мэр рассказала «Газете.Ru».

По словам главы города, она специально опубликовала у себя в Instagram пост, чтобы жители указали проблемные адреса, а также провела совещание с руководителями управляющих организаций. Так, два департамента вышли на обход всех дворовых территорий для объективной оценки ситуации, отметила Уваркина.

Главной проблемой Липецка является низкое качество уборки дворовых проездов. Жители жалуются, что не могут ни проехать на машине из-за колейности, ни тем более пройти, особенно с детьми, подчеркнула мэр города. После выездного контроля было проведено совещание, где коммунальщикам поставили задачу по уборке территорий. «Именно с этого совещания "слили" запись, отобрав фрагменты и вырвав фразы из контекста. Тем не менее есть и позитивный эффект — дворы стали убирать. Конечно, порядок еще не на всех территориях, но результат есть», — заключила Уваркина.

Ранее сообщалось, что она обрушилась с критикой и матом на представителей коммунальных служб из-за проблем с уборкой территории от снега. Мэр Липецка потребовала от них прекратить такую работу, заняться делом, а также пригрозила, что будет «зачищать дерьмо» и «переломает ноги» тем, кто не справляется с поставленной задачей.