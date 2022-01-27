В МИД России рассказали о готовности эвакуировать россиян с Украины

Россия всегда готова эвакуировать своих граждан с территории Украины: для этого там имеется специальный департамент, а при посольствах — особые штабы. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Каких-то спецпланов нет, но на постоянной основе такая работа ведется с тем, чтобы обезопасить и, насколько это возможно, российских граждан, и сотрудников загранучреждений», — отметил он.

Вопрос об эвакуации связан с призывом США вывезти ряд родственников американских дипломатов с Украины. У Москвы нет таких планов. Кроме того, от эвакуации отказались страны ЕС: как объяснил постпред России в объединении Владимир Чижов, Запад решил прислушаться к «голосу разума», отказавшись от эвакуации своего дипперсонала.