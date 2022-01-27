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Поза Бузовой на фото в бикини рассмешила фанатов

Ольга Бузова позировала в океане, прогнувшись в спине, и подверглась критике в соцсети

Фото: @buzova86

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась откровенными кадрами с отдыха в Кейптауне и подверглась критике в соцсети. Снимок и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте.

36-летняя знаменитость позировала перед фотографом в океане, прогнувшись в спине. На размещенных изображениях она запечатлена в черном бикини и солнцезащитных очках того же цвета. Видно, что волосы поп-исполнительницы заплетены в косы, а на некоторых фото она позирует в кепке.

Подписчиков рассмешила поза Бузовой в новой публикации, которая набрала более 100 тысяч лайков. «Лучше без откляченной пятой точки», «У вас болит живот?», «Последняя попытка выйти замуж», «Зачем так выпячивать?», «Как можно такой дурацкий ракурс выбрать для фото», «Неприлично к зрителям задом стоять», «Ну как можно такое выставить», — высказывались фанаты.

Ранее в январе Ольга Бузова подарила гостям дня рождения набор для утреннего похмелья. В коробку вошли минеральная вода «Боржоми», шипучие таблетки от головной боли и маленькая бутылка игристого вина JP Chenet стоимостью 436 рублей.

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Карина Черных
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