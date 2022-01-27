Женщина прогнала тайную любовницу отца с его похорон

Пользовательница Reddit анонимно рассказала, как прогнала с похорон отца его тайную любовницу, которая явилась на траурное мероприятие вместе со всей своей семьей.

Женщина объяснила, что узнала об отношениях отца с женщиной по имени Пэм через два года после того, как они начали встречаться. Она увидела на его телефоне ее сообщения. При этом мужчина никогда не рассказывал о своей подруге и не знакомил ее с дочерью. Женщины встретились впервые, когда Пэм без приглашения явилась на похороны своего возлюбленного, которые организовала его дочь.

«Мне "официально" сообщили о Пэм, когда я я забирала вещи моего отца из офиса после его смерти и обнаружила там ее большую фотографию. Его коллеги были поражены, что я не знала о ней. Я выбросила эту фотографию там же», — рассказала автор сообщения.

Когда дочь умершего организовывала его похороны, Пэм пыталась связаться с ней через его мобильный телефон. «Я поняла, что она увидела сообщения в Facebook и дату похорон. Я не ответила ей», — рассказала дочь.

Перед началом поминок появились Пэм и ее семья. Они планировали участвовать в мероприятии. «Я пришла в пять часов вечера, а поминки начинались в шесть. Когда я вошла, она, ее трое сыновей, невестки и внуки уже разговаривали с его друзьями. Она была знакома с ними около трех лет!» — возмутилась женщина.

Распорядители похорон и некоторые друзья отца спросили дочь, почему она не пригласила Пэм. Она ответила, что не знала ее. В свою очередь Пэм заявила, что дочь покойного отказывалась знакомиться с ней.

Автор поста разозлилась и выгнала с похорон Пэм и всю ее семью. «Пэм хотела остаться, потому что в ее сознании она была его законной женой. Я сказала, нет, потому что я его семья, и ей стоило обдумать это», — заявила дочь мужчины.

После ухода Пэм друзья отца постоянно спрашивали, где она и почему она не смогла присутствовать на похоронах.

В комментариях мнения пользователей Reddit относительно действий дочери покойного разделились. Одни из них сочли, что женщина поступила правильно. Некоторые из них отметили, что неправ в этой ситуации был ее отец. «Ой. Исходя из написанного, реально неправ твой отец. Он сказал Пэм, что ты не хочешь знакомиться с ней, а тебе не сообщил о ее существовании. В конце концов, он умер и предоставил вам разбираться самостоятельно», — написал один из них.

«Отец неправ, но и Пэм тоже. Даже учитывая, что он сказал ей, что ты не хочешь встречаться. Если бы я был на ее месте, первое, что нужно было сделать — поговорить с дочерью и выразить соболезнования», — отметил другой. «По крайней мере, не надо было приходить туда и вести себя так, как будто это твое шоу, и ты в центре внимания. У нее не было права приводить с собой всю семью», — заявил третий.

Часть пользователей встала на сторону Пэм. Они указали, что у женщины тоже было право скорбеть о потере возлюбленного, как и у всех, кто пришел на похороны. «Ты повела себя чрезмерно грубо с человеком, который, очевидно, был очень важен для твоего отца. В тот момент она тоже горевала», — сказал один из защитников Пэм.

Ранее сообщалось, что жительница Испании запретила родственникам приходить на свои похороны и опубликовала в газете «эксклюзивный» список приглашенных гостей. После сообщения следовало 15 имен и подпись: «Для всех остальных, кто никогда не заботился о моей жизни: я хочу, чтобы вы продолжали жить далеко от меня, как и раньше».