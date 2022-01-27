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Назван замедляющий старение популярный фрукт

Диетолог Зеленцова посоветовала есть грейпфрут не чаще одного раза в неделю

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Грейпфрут содержит вещества, замедляющие старение, заявила диетолог Светлана Зеленцова, пишет РИА Новости.

Она назвала полезные свойства популярного фрукта, богатого витаминами и микроэлементами. Особенно много в грейпфруте витамина С и кремния. Это означает, что он укрепляет иммунитет, а также повышает синтез коллагена, замедляет старение. «Так, нарингенин обладает антиоксидантным, противоопухолевым, противовирусным, антибактериальным, противовоспалительным действиями. Улучшает состояние сердца и сосудов, подавляет аппетит», — подчеркнула специалист.

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Нобилетин в составе фрукта полезен при ожирении, атеросклерозе, инсулинорезистентности. Антиоксидант геспередин полезен при борьбе с аллергией, укрепляет сосуды, повышает тонус и эластичность вен. Кроме того, фрукт поможет тем, у кого есть застой желчи и сниженная кислотность желудочного сока. Кроме того, клетчатка полезна для кишечника.

При этом злоупотреблять грейпфрутом не стоит. Он подавляет действие ферментов, необходимых для детоксикации многих веществ в организме. Диетолог рекомендовала есть фрукт не чаще раза в неделю. Его не советуют есть при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта и при повышенной чувствительности к салицилатам.

Ранее врач Анна Белоусова рассказала, что грейпфрут не следует употреблять во время лечения от коронавируса. Он также противопоказан людям с онкологическими и кардиологическими заболеваниями.

Алия Шарафутдинова
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