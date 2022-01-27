На Украине оценили мотивы расстрелявшего своих сослуживцев нацгвардейца

Расстрелявший своих сослуживцев в Днепре солдат-срочник Национальной гвардии Артем Рябчук не мог пойти на преступление из-за неуставных отношений. Об этом на своей странице в Facebook рассказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, нацгвардеец открыл огонь по людям, с частью из которых вообще не был знаком, в том числе по двум женщинам. Этот факт, а также крепкое телосложение парня указывают, что дедовщина не могла стать мотивом убийства. «Сам Рябчук ростом 194 сантиметра и весом более 90 килограммов не очень-то тянет на жертву», — написал Геращенко.

При этом представитель МВД заверил, что правоохранительные органы оценят и эту версию произошедшего, проведут расследование трагедии с поминутным восстановлением всех событий. «Но, как по мне, Артем жесткий самовлюбленный убийца с, возможно, психическими отклонениями», — добавил он.

Артемий Рябчук открыл огонь по сослуживцам из автомата Калашникова на территории завода «Южмаш» в ночь на 27 января. Погибли четверо военнослужащих и одна сотрудница завода, еще пять человек ранены. Стрелок сбежал, но позже сам сдался полиции, попросив встреченную на улице женщину сообщить о его местонахождении.

Позже депутат Верховной Рады, юрист Юлия Яцик предположила, что мотивом убийства военных могли стать оскорбления, которым подвергался молодой человек. Два месяца назад Рябчук вмешался в драку между двумя солдатами и доложил о ней руководству. Те не приняли никаких мер, а солдат стал объектом издевок — его стали называть стукачом.