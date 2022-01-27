Канье Уэст решил устроить модный показ с бездомными

Американский рэпер Канье Уэст решил устроить модный показ при участии бездомных. Об этом пишет портал TMZ.

Основатель бренда Skid Row Fashion Week Дэвид Сабастиан, с которым работает хип-хоп-артист, заявил, что все средства, вырученные от коллаборации с Канье Уэстом, пойдут на помощь обитателям лос-анджелесского района Скид Роу. Эта часть города известна тем, что в ней проживают бедные, там же бездомных людей нанимают для работы.

Коллекция будет представлена 22 февраля. В показе примут участие бездомные, сотрудничающие с маркой Skid Row Fashion Week.

Ранее Канье Уэст рассказал, как отдал бывшей жене Ким Кардашьян секс-видео с ее участием. Музыкант пояснил, что увиделся с экс-возлюбленным Кардашьян Рэем Джеем и забрал у него запись.