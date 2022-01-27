Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Канье Уэст решил устроить модный показ с бездомными

Американский рэпер Канье Уэст устроит модный показ при участии бездомных людей
Канье Уэст

Канье Уэст. Фото: Javier Rojas / Keystone Press Agency

Американский рэпер Канье Уэст решил устроить модный показ при участии бездомных. Об этом пишет портал TMZ.

Основатель бренда Skid Row Fashion Week Дэвид Сабастиан, с которым работает хип-хоп-артист, заявил, что все средства, вырученные от коллаборации с Канье Уэстом, пойдут на помощь обитателям лос-анджелесского района Скид Роу. Эта часть города известна тем, что в ней проживают бедные, там же бездомных людей нанимают для работы.

Коллекция будет представлена 22 февраля. В показе примут участие бездомные, сотрудничающие с маркой Skid Row Fashion Week.

Ранее Канье Уэст рассказал, как отдал бывшей жене Ким Кардашьян секс-видео с ее участием. Музыкант пояснил, что увиделся с экс-возлюбленным Кардашьян Рэем Джеем и забрал у него запись.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Россия сочла неприемлемой даже мысль о войне с Украиной
Бывшему российскому фигуристу-чемпиону поступили смертельные угрозы
Россияне массово бросились искать туры в отменившую карантин страну Европы
Врач объяснила опасность попыток повысить иммунитет после обнаружения COVID-19
В США оценили ответ на предложения России по гарантиям безопасности
Идея запрета криптовалют разделила россиян
Журова порассуждала о попытках срыва Олимпиады в Пекине
Тигрица вступила в смертельную схватку с кабаном и попала на видео
Зеленский назвал главный приоритет для Украины
Россиянам объяснили рост цен в ресторанах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter