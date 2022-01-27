Канье Уэст решил устроить модный показ с бездомными
Американский рэпер Канье Уэст устроит модный показ при участии бездомных людей
Американский рэпер Канье Уэст решил устроить модный показ при участии бездомных. Об этом пишет портал TMZ.
Основатель бренда Skid Row Fashion Week Дэвид Сабастиан, с которым работает хип-хоп-артист, заявил, что все средства, вырученные от коллаборации с Канье Уэстом, пойдут на помощь обитателям лос-анджелесского района Скид Роу. Эта часть города известна тем, что в ней проживают бедные, там же бездомных людей нанимают для работы.
Коллекция будет представлена 22 февраля. В показе примут участие бездомные, сотрудничающие с маркой Skid Row Fashion Week.
Ранее Канье Уэст рассказал, как отдал бывшей жене Ким Кардашьян секс-видео с ее участием. Музыкант пояснил, что увиделся с экс-возлюбленным Кардашьян Рэем Джеем и забрал у него запись.