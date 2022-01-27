В Израиле дружественным огнем ранили двух солдат

Два солдата армии обороны Израиля пострадали от дружественного огня при поимке наркоторговцев на границе с Египтом. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства в официальном Twitter-аккаунте.

«Во время пресечения попытки контрабанды военнослужащими Армии обороны Израиля и израильской пограничной полиции на границе с Египтом двое бойцов израильской пограничной полиции были ранены в результате ошибки в опознании, что привело к стрельбе в обе стороны», — говорится в сообщении пресс-службы.

В результате операции против наркоторговцев были изъяты 400 килограммов наркотиков на сумму более 8 миллионов шекелей (более 2,5 миллиона долларов). Пресс-служба также сообщила, что за прошедшие сутки было совершено девять попыток контрабанды наркотических средств, при предотвращении которых также происходили перестрелки с подозреваемыми.

Ранее организация Красного Полумесяца сообщала о 78 палестинцах, которые получили ранения в столкновениях с израильскими войсками близ города Наблус на Западном берегу реки Иордан. Причиной столкновений стали действия солдат, которые перекрыли дорогу на гору Сбейх в районе Бейта.

4 января два пилота ВМС Израиля погибли в результате крушения в Средиземное море во время тренировочного полета. Местные СМИ сообщили, что пилотов можно было спасти, если бы поисково-спасательные и эвакуационные мероприятия начались сразу после того, как была потеряна связь с воздушным судном.

