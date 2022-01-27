«Химки» отказались платить за переход Кокорина

«Химки» сохраняют интерес к российскому нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину. Об этом сообщает TMW.

Однако, клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) рассчитывает заполучить игрока бесплатно. В руководстве «Химок» не намерены тратить деньги на трансфер, что осложняет трансфер. Чтобы вернуться в Россию Кокорину необходимо досрочно расторгнуть контракт с «фиалками», что обернется тратами уже для итальянцев.

Несмотря на трудности, «Фиорентина» по-прежнему намерена найти клуб для Кокорина. Контракт россиянина с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года. Его зарплата составляет 1,8 миллиона евро за сезон.

Форвард неудачно проводит сезон в Италии. Он лишь пять раз появился на поле в составе «фиалок» и не отметился результативными действиями.

Кокорин известен по выступлениям за «Спартак», «Зенит», «Динамо».