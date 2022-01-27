Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Коламбус Блю Джекетс
0:6
Завершен
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
4:3
(Б)
Завершен
Анахайм Дакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
1:4
Завершен
Сан-Хосе Шаркс
НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
5:8
Завершен
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
1:3
Перерыв
live
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

«Химки» отказались платить за переход Кокорина

«Химки» сохраняют интерес к Александру Кокорину, но хотят заполучить игрока бесплатно

Фото: OGNEN TEOFILOVSKI / Reuters

«Химки» сохраняют интерес к российскому нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину. Об этом сообщает TMW.

Однако, клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) рассчитывает заполучить игрока бесплатно. В руководстве «Химок» не намерены тратить деньги на трансфер, что осложняет трансфер. Чтобы вернуться в Россию Кокорину необходимо досрочно расторгнуть контракт с «фиалками», что обернется тратами уже для итальянцев.

Несмотря на трудности, «Фиорентина» по-прежнему намерена найти клуб для Кокорина. Контракт россиянина с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года. Его зарплата составляет 1,8 миллиона евро за сезон.

Форвард неудачно проводит сезон в Италии. Он лишь пять раз появился на поле в составе «фиалок» и не отметился результативными действиями.

Кокорин известен по выступлениям за «Спартак», «Зенит», «Динамо».

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Медведев оценил вероятность войны между Россией и НАТО
Медведев ответил на вопрос о создании блока «анти-НАТО»
Москвичам разрешили пополнять карту «Тройка» по-новому
Женщина добилась увольнения официантки и вызвала споры
Медведев оценил возможность создания военного союза России с Китаем
Россияне похитили у немецкого концерна миллионы рублей и сели в тюрьму
Кремль раскрыл планы об участии Путина в Мюнхенской конференции
Россияне вспомнили «допешеходный» Арбат
Россиянка побывала в одной пляжной стране и назвала ее лучшей заменой Египту
В сети нашли способ мыть голову раз в месяц
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter