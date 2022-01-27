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Россия добьется разъяснений «лукавой» позиции США по теме нерасширения НАТО

Глава МИД Лавров: Россия потребует разъяснений по выполнению решений саммитов ОБСЕ

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Россия будет добиваться от западных государств разъяснений по выполнению решений саммитов ОБСЕ по теме нерасширения НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ответ США на предложения Москвы по гарантиям безопасности, передает ТАСС.

Речь идет о пунктах где говорится, что реализация права на свободу выбора военных союзов не должна ущемлять интересы безопасности других стран. «В самое ближайшее время мы направим им официальный запрос с требованием объяснить, почему они выдергивают из своих собственных обязательств только один пункт, а условия соблюдения этого любимого для них пункта они пытаются игнорировать. Это будет официальный запрос всем странам, чьи лидеры подписывали Стамбульскую декларацию и Астаны», — рассказал глава МИД.

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Лавров также отметил, что позиция США в данном вопросе является лукавой. «Принцип, согласно которому нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других, сознательно замалчивается», — отметил дипломат.

Ранее министр иностранных дел, комментируя содержание ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе, отметил, что ответ другой стороны все же позволяет рассчитывать на серьезный разговор, однако он будет касаться второстепенных тем. Первостепенными темами для Москвы являются нерасширение НАТО на восток и неразмещение ударных вооружений в непосредственной близости от российских границ.

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Анжелика Бережная
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