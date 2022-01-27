Лавров прокомментировал ответ США на предложения по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя содержание ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе, отметил: ответ другой стороны все же позволяет рассчитывать на серьезный разговор, однако он будет касаться второстепенных тем. Его комментарий публикует МИД РФ.

Первостепенными темами для Москвы являются нерасширение НАТО на восток и неразмещение ударных вооружений в непосредственной близости от российских границ.

Ранее газета The New York Times писала, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс выразили готовность обсуждать правила и масштабы проведения военных учений, а также ограничить их проведения местами, удаленными от границ, чтобы их нельзя было перепутать с армиями, готовыми вторгнуться на территорию другого государства. Документы также дают понять, что у России нет права вето на присутствие ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах НАТО.