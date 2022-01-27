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Запад увидел «открытую дверь» для возрождения ДРСМД в ответах США и НАТО России

NYT: ответы США и НАТО на предложения РФ о безопасности «открывают дверь» для ДРСМД

Фото: Pixabay

Запад увидел «открытую дверь» для возрождения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и взаимных ограничений ядерных вооружений в ответах США и НАТО на предложения России о гарантиях безопасности. Об этом сообщает газета New York Times.

«Документы также дают ясно понять, что у России нет права вето на присутствие ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах НАТО. Но они открывают дверь для взаимных ограничений на ядерные вооружения средней и малой дальности, включая возрождение ДРСМД», — пишет издание.

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Отмечается, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс выразили готовность обсуждать правила и масштабы проведения военных учений, а также ограничить их проведения местами, удавленными от границ, чтобы их нельзя было перепутать с армиями, готовыми вторгнуться на территорию другого государства.

Ранее, 12 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в том, что она якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом глава альянса подчеркнул, что объединение готово подписать новый аналогичный документ.

Действие ДРСМД было официально прекращено 2 августа 2020 года. США разорвали соглашение от 1987 года якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Москва опровергает обвинения.

Марина Совина
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