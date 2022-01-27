ЛНР заявила о замеченных ОБСЕ украинских военных в зоне разведения сил

Пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявила, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ заметили украинских военных в зоне разведения сил и средств. Об этом 27 января сообщает РИА Новости.

Речь идет о территории, расположенной близ населенного пункта Золотое. Наблюдатели зафиксировали военный джип, в котором были три человека в украинской военной форме, утверждают в ЛНР.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что возросшая активность украинских силовиков на линии разграничения свидетельствует о скором наступлении. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинила Вооруженные силы Украины в переброске боеприпасов на передовую.

В свою очередь, в Киеве и на Западе в последние месяцы звучат заявления о возможном вторжении России на Украину. Москва отрицает наличие агрессивных планов.