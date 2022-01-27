Россиян предупредили о «растущих по часам» ценах на любимый курорт богачей

Туроператоры предупредили российских путешественников о стремительном повышении стоимости туров на Мальдивы, которые считаются любимым курортом богачей, на майские праздники. Об этом сообщает информационный портал TourDom.

Туристам, планирующим отдых на островах в начале мая, порекомендовали поспешить с приобретением путевок. «Предупреждаю, очень растут цены. Буквально по часам. Все раскупают», — сказала исполнительный директор компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр.

В ряде турагенств уже отметили дефицит номеров и вилл. «В востребованных отелях, резортах их осталось крайне мало. Буквально выхватываем последние», — рассказали специалисты и отметили, что направление привлекает россиян лояльными условиями въезда.

Так, стоимость двухнедельного отдыха для семьи с ребенком до 14 лет в отеле Lux Me SPA с питанием по программе полупансион начинается от 1,1 миллиона рублей. Тур в пятизвездочный отель Constance Halaveli Resort Luxe на аналогичных условиях стоит дороже — от 1,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше путешествовать на День всех влюбленных, 14 февраля, — интерес к заграничным поездкам вырос на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Так, самыми популярными направлениями на период праздников стали Мальдивы, Сейшелы и Таиланд, также в список вошли традиционные ОАЭ, Египет и Турция.