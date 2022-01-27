Лечившаяся от бесплодия россиянка умерла в медицинском центре

Проходившая лечение от бесплодия женщина умерла в медицинском центре на улице Люсиновской на юге Москвы. Об этом рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства пояснил, что 37-летняя россиянка проходила лечение в этом медучреждении с диагнозом «воспалительные заболевания малого таза и вторичное бесплодие» с декабря 2021 года. Предварительно установлено, что женщина скончалась из-за анафилактического шока.

По данному факту организована проверка. Из открытых источников следует, что по указанном адресу находится медицинская клиника Dr. AkNer.

Ранее в Санкт-Петербурге после обследования в диагностическом центре, расположенном в Выборгском районе города, скончались три пациента. Еще трое попали в реанимацию.

