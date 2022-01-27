В МИД ответили на заключение Совета ЕС о возмущающей спокойствие Европы России

Европейский союз (ЕС) продвигает «окопную философию» при выстраивании отношений с Россией. Об этом на брифинге заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат ответил на заключение Совета ЕС, где российскую сторону представили «возмутительницей спокойствия Европы». «Своими заключениями Евросоюз подтвердил свой крайне идеологизированный подход к новому мироустройству. Явно надиктованный антироссийски настроенным крылом текст выстроен в весьма конфронтационной манере по лекалам холодной войны», — отметил он.

Зайцев обратил внимание, что западные партнеры не желают разбираться в причинах ухудшающейся ситуации и не принимают «очевидную опасность безудержной экспансии НАТО». «Делается это все в нарушении принципа неделимости и безопасности, зафиксированного на высшем уровне в документах ОБСЕ», — заключил он.

Ранее дипломат рассказал, что, несмотря на заявления Запада, в Москве считают неприемлемой даже мысль о военном конфликте между народами России и Украины. Представитель МИД указал, что Запад делает все, чтобы сценарий вторжения воплотился в жизнь.

