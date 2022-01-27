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Миранчуком заинтересовались в «Лацио»

В Италии сообщили об интересе «Лацио» к российскому игроку «Аталанты» Алексею Миранчуку

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российским футболистом «Аталанты» Алексеем Миранчуком заинтересовались в «Лацио». Об этом сообщает итальянское издание Il Messaggero.

«Лацио» рассматривает Миранчука в качестве замены форварду Ведату Мурики. Последний намерен перейти в «Мальорку».

Ранее главный тренер «Аталанты» Джампьеро Гасперини не одобрил переход Миранчука в «Дженоа». В команде несколько игроков сдали положительные тесты на коронавирус, поэтому наставник не захотел отпускать россиянина несмотря на договоренности сторон.

15 января сообщалось, что Миранчук перейдет в «Дженоа» на правах аренды до конца сезона. Сумма сделки составит 2,5 миллиона евро. У нового клуба будет право последующего выкупа полузащитника за восемь миллионов евро.

Информация о готовящемся переходе появилась еще в декабре 2021-го. Тогда отмечалось, что в усилении был заинтересован лично главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко, который 15 января покинул пост.

Дарья Коршунова
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