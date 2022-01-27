Названа минимальная ставка по ипотеке в Москве

В декабре 2021-го минимальная ставка по ипотеке на вторичное жилье в Московском регионе зафиксирована на уровне 4,9 процента, максимальная ставка достигла 12,8 процента, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ», переданных «Ленте.ру».

По данным аналитиков, в прошлом месяце доля сделок на рынке вторичной недвижимости, совершенных с привлечением ипотечного кредита, достигла 61 процента. Среди ипотечных квартир 73 процента приобретено в Москве, 27 процентов — в Московской области (статистика основана на сделках, проведенных агентством).

Средняя сумма ипотеки в Москве к концу года достигла 8 миллионов рублей, в области — 5,7 миллиона рублей. Минимальная сумма для столицы и области составила 500 тысяч рублей, максимальная — 26 миллионов рублей.

«В среднем по итогам 2021 года доля ипотечных покупок [в Московском регионе] составила 56 процентов, то есть каждая вторая квартира приобреталась с привлечением кредитных средств, — подсчитали специалисты. — И даже увеличение ставки рефинансирования во второй половине года пока не привело к снижению востребованности ипотечных кредитов».

Ранее аналитики предупредили, что в 2022 году ставки по ипотеке в России вырастут до уровня выше 10 процентов. Из-за резкого удорожания жилищных кредитов рост ипотечного рынка замедлится, полагают они.