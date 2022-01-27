Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Названа минимальная ставка по ипотеке в Москве

В декабре 2021-го минимум ставки по ипотеке в Московском регионе составил 4,9 процента

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В декабре 2021-го минимальная ставка по ипотеке на вторичное жилье в Московском регионе зафиксирована на уровне 4,9 процента, максимальная ставка достигла 12,8 процента, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ», переданных «Ленте.ру».

По данным аналитиков, в прошлом месяце доля сделок на рынке вторичной недвижимости, совершенных с привлечением ипотечного кредита, достигла 61 процента. Среди ипотечных квартир 73 процента приобретено в Москве, 27 процентов — в Московской области (статистика основана на сделках, проведенных агентством).

Средняя сумма ипотеки в Москве к концу года достигла 8 миллионов рублей, в области — 5,7 миллиона рублей. Минимальная сумма для столицы и области составила 500 тысяч рублей, максимальная — 26 миллионов рублей.

Материалы по теме:
Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Лихие нулевые.Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
2 июля
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается» Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
10 сентября

«В среднем по итогам 2021 года доля ипотечных покупок [в Московском регионе] составила 56 процентов, то есть каждая вторая квартира приобреталась с привлечением кредитных средств, — подсчитали специалисты. — И даже увеличение ставки рефинансирования во второй половине года пока не привело к снижению востребованности ипотечных кредитов».

Ранее аналитики предупредили, что в 2022 году ставки по ипотеке в России вырастут до уровня выше 10 процентов. Из-за резкого удорожания жилищных кредитов рост ипотечного рынка замедлится, полагают они.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Медведев оценил вероятность войны между Россией и НАТО
Названа минимальная ставка по ипотеке в Москве
Суд оставил в СИЗО главного борца с коррупцией в российском регионе
Минфин представил новые правила регулирования криптовалют
Медведев объяснил невозможность появления российских баз на Кубе и в Венесуэле
Володин предостерег Запад от переписывания истории
На Украине назвали Зеленскому способ избежать войны
Пушков объяснил отсутствие превентивных санкций против России со стороны Запада
Медведев ответил на вопрос о создании блока «анти-НАТО»
Москвичам разрешили пополнять карту «Тройка» по-новому
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter