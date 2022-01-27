Россиянам назвали стоимость авиабилетов в недавно открывшуюся европейскую страну

Туроператоры назвали оптимальную стоимость авиабилетов в Норвегию, куда непривитые россияне могут въехать без карантина. Об этом пишет портал Tourdom.

Так, отправиться в недавно открывшуюся европейскую страну из России можно регулярными рейсами авиакомпании «Аэрофлот» — самолеты летают два раза в неделю по пятницам и воскресеньям. К марту перевозчик планирует запустить дополнительные рейсы по вторникам.

Билет в Норвегию на ближайшую дату (28 января) с возвращением через неделю обойдется в 21,3 тысячи рублей в обе стороны. Тариф с багажом выйдет дороже — в 28,4 тысячи рублей. При этом отмечается, что к майским праздникам цены поднимутся до 39,8 тысячи рублей за билет только с ручной кладью и до 46,8 тысячи рублей за опцию с багажом.

В компании PAC GROUP добавили, что консульства Норвегии работают в штатном режиме, однако принимают заявления на визы только у индивидуальных туристов.

Ранее, 26 января, минздрав Норвегии отменил прохождение обязательного карантина для иностранных туристов по прибытии в страну. Путешественники, не имеющие сертификат о вакцинации, смогут въехать, сдав два ПЦР-теста: один перед поездкой и один по прибытии. Кроме того, необходимо зарегистрироваться на портале entrynorway.no.