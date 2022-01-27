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Вице-мэра российского города задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

На первого заммэра Орла Олега Минкина завели дело после хищения 15 миллионов рублей
Олег Минкин

Олег Минкин. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Орловской области / «Инфо-Сити»

В Орле задержали первого заместителя мэра города Олега Минкина. Об этом в четверг, 27 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«В результате принятых прокуратурой и УФСБ России по Орловской области совместных мер в отношении первого заместителя мэра города Орла Олега Минкина возбуждено уголовное дело по статье 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК РФ», — заявили в ведомстве.

Дело было заведено по результатам проверки по факту хищения 15 миллионов рублей, выделенных из бюджета города на ремонт площади Маршала Жукова. По данным следствия, управление коммунальным хозяйством Орла выделило компании-подрядчику «Техспецкомплект» 71 миллион рублей на работы. Позже выяснилось, что цены на строительные материалы были необоснованно завышены.

Сейчас в прокуратуре проводится проверка, в рамках которой будет дана оценка действиям вице-мэра.

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Елизавета Новикова
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