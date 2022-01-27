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iPhone превратят в платежный терминал

Bloomberg: iPhone получит функции платежного терминала в 2022 году

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Apple добавит в iPhone функции платежного терминала. Об этом сообщает Bloomberg.

По сообщению источников, смартфон могут превратить в платежный терминал: устройство начнет принимать денежные средства от других владельцев смартфонов. Функция будет работать бесшовно, для ее активации не потребуется дополнительного оборудования.

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Как выяснил автор Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), Apple работает над данной технологией с 2020 года, когда компания приобрела канадский стартап Mobeewave за 100 миллионов долларов. Скорее всего, система будет использовать встроенный в каждый актуальный iPhone чип NFC. Таким образом, представители малого бизнеса смогут получать оплату от своих клиентов при помощи смартфона. Не сообщается, будет ли данная услуга как-то связана с Apple Pay.

По словам Гурмана, Apple решила добавить данную функцию в iPhone, чтобы конкурировать с услугой Square компании Block Inc., которая является лидером в данном сегменте. Опция бесконтактных платежей Square работает с помощью Bluetooth.

Источники рассказали, что Apple планирует развернуть данную функцию на смартфоны пользователей в ближайшие месяцы. Вероятно, опция появится в бета-версии iOS 15.4, полноценный релиз ожидается весной. Представитель Apple отказался от комментариев.

Ранее источники Bloomberg выяснили, что Google добавит поддержку криптовалюты на цифровых картах своего платежного сервиса Google Pay. Корпорация уже заключила соглашения c биржами Coinbase и Gemini и платежным сервисом BitPay.

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Андрей Ставицкий
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