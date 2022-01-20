Google Pay начнет поддерживать криптовалюту

Google добавит поддержку криптовалюты на цифровых картах своего платежного сервиса Google Pay, передает Bloomberg со ссылкой на слова директора компании по коммерции и платежам Билла Риди. У клиентов появится возможность хранить цифровую валюту, но не расплачиваться ею. Корпорация уже заключила партнерские соглашения c биржами Coinbase и Gemini и платежным сервисом BitPay.

Кроме того, для масштабной реформы своей платежной системы Google наняла бывшего исполнительного директора PayPal Арнольда Голдберга. Риди заявил, что этот шаг сделан с целью расширить функционал Google Pay и начать предоставлять более широкий спектр финансовых услуг, включая поддержку криптовалют. Компания намерена произвести «капитальный ремонт» своего платежного сервиса, так как он значительно отстает от главных конкурентов — Apple Pay и Samsung Pay.

Чтобы привлечь больше пользователей, Google хочет создать «комплексный цифровой кошелек», который будет поддерживать цифровые билеты на мероприятия, авиабилеты и паспорта вакцинаций. Риди не уточнил, когда Google позволит совершать транзакции с криптовалютой. Однако он отметил, что компания надеется на дальнейшее сотрудничество с криптокомпаниями. «Криптовалюта — это то, чему мы уделяем большое внимание. По мере того, как будет развиваться спрос пользователей и продавцов, мы будем развиваться вместе с ним», — сказал топ-менеджер.

Между тем американский электромобильный гигант Tesla выполнил обещание своего главы Илона Маска и начал принимать к оплате криптовалюту Dogecoin. При этом остальные цифровые активы в качестве платежного средства компания не рассматривает. На фоне этого сообщения Dogecoin взлетел по отношению к биткоину на 18 процентов.