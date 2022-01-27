Трое россиян предстанут перед судом за похищение людей и вымогательство

В Новосибирске перед судом предстанут трое членов организованной преступной группировки (ОПГ), обвиняемых в вымогательстве, разбое и похищении людей. Об этом в четверг, 27 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в феврале 2020 года злоумышленники напали на троих местных жителей и забрали их имущество на общую сумму 868 тысяч рублей. После этого потерпевших насильно привезли в гостиницу, заперли в номере и стали избивать по голове и туловищу, требуя, чтобы те оформили фиктивные договоры купли-продажи на автомобили стоимостью от 500 тысяч до 1,1 миллиона рублей. Заложники, опасаясь за свою жизнь, согласились на требования вымогателей.

Также в апреле 2020 года один из фигурантов, находясь за рулем похищенной машины и нарушая правила дорожного движения, попал в аварию с несколькими автомобилями. В результате четыре пассажира, в том числе двое детей, получили тяжкий вред здоровью.

Спустя время злоумышленников задержала полиция. На них завели дело по статьям 162 («Разбой, совершенный группой лиц в крупном размере»), 126 («Похищение трех человек группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений»), 163 («Вымогательство») и 264 («Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью по неосторожности») УК РФ.

На время следствия двоих фигурантов отправили в СИЗО, а третьего — под домашний арест. Свою вину мужчины не признали.