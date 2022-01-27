Пушков назвал условие для примирения России и США

Российский сенатор Алексей Пушков в интервью изданию «Украина.ру» назвал США страной, не готовой «играть вторым номером», в связи с чем в переговорах с американцами возникает такое большое количество разногласий. По его мнению, примирение Штатов с Россией возможно лишь в условиях ослабления влияния Вашингтона в мире.

«Как я понимаю, сейчас они хотят решить "российскую проблему", то есть подчинить себе практически всю Европу, отбросив Россию на самую ее окраину. Именно для этого им нужна Украина. Следующей фазой будет политическая или даже военная конфронтация с Китаем. США не мыслят себя в качестве одной из ведущих стран мира — нет, только первой. Американская политическая и финансовая элита исходит из того, что только они могут управлять миром. Они не намерены допустить, чтобы этим занимался кто-то другой», — заявил сенатор.

Он отметил, что именно поэтому России удается договориться с США лишь по небольшому ряду вопросов. Он также добавил, что Вашингтон привык продавливать свои собственные интересы за счет интересов других, однако, чем меньше у них возможностей проявлять себя в качестве гегемона, тем настойчивее они стараются это делать. «Поэтому пока не утвердится новый миропорядок, в котором США будут слабее, а их роль снизится, мы с ними будем находиться в состоянии более или менее острого политического конфликта», — заключил Пушков.

Ранее журналист, политолог Виталий Третьяков заявил, что в настоящее время у президента США Джо Байдена имеются большие внутриполитические проблемы, в связи с чем ему необходимо показывать свои успехи на международной арене, даже если их приходится приукрашивать. Таким образом, сейчас он был бы доволен, даже если бы его «победа» над Россией была бы лишь публичной, а не реальной, считает эксперт.