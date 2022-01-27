Политолог заявил о довольстве Байдена «лишь публичной победой» над Россией

Журналист, политолог Виталий Третьяков в интервью изданию «Украина.ру» заявил, что в настоящее время у президента США Джо Байдена имеются большие внутриполитические проблемы, в связи с чем ему необходимо показывать свои успехи на международной арене, даже если их приходится приукрашивать. Таким образом, сейчас он был бы доволен, даже если бы его «победа» над Россией была бы лишь публичной, а не реальной, считает эксперт.

Он отметил, что Байдену необходимо предъявить своим избирателем некие крупные достижения. Главной повесткой для США сегодня являются переговоры с главным мировым «агрессором», которым они назначили Россию. Варианта всего два — либо дать жесткий ответ, либо провести с ним серьезные переговоры, благодаря которым удастся добиться желаемого и объявить о том, что противник потерпел поражение.

«Я так понимаю, что одна часть американского истеблишмента работает по одному направлению, а другая — по другому. Отсюда эта странная кампания по объявлению России агрессором, хотя она еще не нападала на Украину. Они хотят раздуть ситуацию до максимальных пределов, чтобы понять, поддастся ли Россия на эту вооруженную провокацию, вступит ли она на территорию Украины, чтобы были введены санкции и это было бы объявлено победой», — заявил Третьяков.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что Штаты не питают желания вводить против России масштабные санкции из-за кризиса на Украине, однако готовы это сделать при провале диалога. По его словам, речь идет о беспрецедентных экономических санкциях, финансовых мерах, которые затрагивают экспортный контроль, которые «были намеренно отвергнуты в 2014 году» из-за последствий, которые постигли бы российскую экономику и РФ.