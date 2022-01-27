Экс-глава регионального управления Росимущества не признал вину по делу о взятке

Бывший глава управления Росимущества Московской области Николай Пешков не признает вину по делу о взятке и считает, что против него совершена провокация. Об этом в четверг, 27 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Во время допроса Пешков сказал следователям, что категорически не согласен с предъявленными ему обвинениями.

Ранее стало известно, что экс-чиновник получил взятку от коммерсанта в виде оплаты гостиничного номера в Сочи. За его отдых было заплачено 258 тысяч рублей. За вознаграждение Пешков пообещал посодействовать бизнесмену в деловых вопросах.

Позже по материалам ФСБ России на экс-руководителя территориального управления завели дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы. Обоих фигурантов на время следствия отправили в СИЗО.