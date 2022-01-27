Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Названа сумма полученной экс-главой регионального управления Росимущества взятки

Экс-глава подмосковного управления Росимущества Пешков получил взятку в виде отдыха в Сочи

Фото: fedmp.ru

Бывший глава управления Росимущества Московской области Николай Пешков получил взятку от коммерсанта в виде оплаты гостиничного номера в Сочи. Об этом в четверг, 27 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, за отдых бывшего чиновника было заплачено 258 тысяч рублей. За вознаграждение Пешков пообещал посодействовать бизнесмену в деловых вопросах.

На экс-руководителя территориального управления завели дело по статье 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ. Ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы. Обоих фигурантов дела на время следствия отправили в СИЗО на два месяца.

В декабре также стало известно, что в Новосибирске полицейских осудили на семь лет за взятки водкой и «Роллтоном».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Россия сочла неприемлемой даже мысль о войне с Украиной
Бывшему российскому фигуристу-чемпиону поступили смертельные угрозы
Россияне массово бросились искать туры в отменившую карантин страну Европы
Врач объяснила опасность попыток повысить иммунитет после обнаружения COVID-19
В США оценили ответ на предложения России по гарантиям безопасности
Идея запрета криптовалют разделила россиян
Журова порассуждала о попытках срыва Олимпиады в Пекине
Тигрица вступила в смертельную схватку с кабаном и попала на видео
Зеленский назвал главный приоритет для Украины
Россиянам объяснили рост цен в ресторанах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter