Названа сумма полученной экс-главой регионального управления Росимущества взятки

Бывший глава управления Росимущества Московской области Николай Пешков получил взятку от коммерсанта в виде оплаты гостиничного номера в Сочи. Об этом в четверг, 27 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, за отдых бывшего чиновника было заплачено 258 тысяч рублей. За вознаграждение Пешков пообещал посодействовать бизнесмену в деловых вопросах.

На экс-руководителя территориального управления завели дело по статье 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ. Ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы. Обоих фигурантов дела на время следствия отправили в СИЗО на два месяца.

В декабре также стало известно, что в Новосибирске полицейских осудили на семь лет за взятки водкой и «Роллтоном».