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69-я параллель

В Якутии создали образовательную платформу для изучения родных языков

В Якутии создали многофункциональную платформу по изучению родных языков

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Якутии создали онлайн-платформу, которая поможет изучать родные языки региона. Об этом заявил директор института развития образования и повышения квалификации Ньургун Павлов, сообщает ЯСИА.

«Многофункциональная образовательная платформа по изучению родных языков позволяет проводить онлайн-уроки, имеет коллекцию оцифрованных учебно-методических комплектов», — рассказал Павлов.

Он добавил, что на образовательной платформе уже размещено свыше 150 презентаций, 80 видеоуроков, а также учебники, примерные рабочие программы и дополнительные материалы к урокам.

Ранее в Якутии в международной арктической школе начали преподавать арктиковедение — предмет изучают ученики с 7-го по 10 класс. Школьникам рассказывают про историю освоения Арктики, ее территориальные особенности и процесс развития науки и техники в регионе.

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Анастасия Шейкина
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