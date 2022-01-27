В Якутии создали образовательную платформу для изучения родных языков

В Якутии создали онлайн-платформу, которая поможет изучать родные языки региона. Об этом заявил директор института развития образования и повышения квалификации Ньургун Павлов, сообщает ЯСИА.

«Многофункциональная образовательная платформа по изучению родных языков позволяет проводить онлайн-уроки, имеет коллекцию оцифрованных учебно-методических комплектов», — рассказал Павлов.

Он добавил, что на образовательной платформе уже размещено свыше 150 презентаций, 80 видеоуроков, а также учебники, примерные рабочие программы и дополнительные материалы к урокам.

Ранее в Якутии в международной арктической школе начали преподавать арктиковедение — предмет изучают ученики с 7-го по 10 класс. Школьникам рассказывают про историю освоения Арктики, ее территориальные особенности и процесс развития науки и техники в регионе.