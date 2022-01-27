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На Украине оценили ответ США на предложения России по безопасности

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: ответ США на предложения РФ был верной стратегией

Фото: Pixabay

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк оценил ответ США на предложения России по гарантиям безопасности. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

«Ответ США был верной стратегией», — указал Подоляк. Он добавил, что документ был согласован с Украиной и другими партнерами в Европе, он стал всеобъемлющем, продуманным, аргументированным и основанным на фактах.

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26 января стало известно, что посол США в Москве Джон Салливан прибыл в здание МИД России, чтобы передать ответ Вашингтона на предложения Кремля по гарантиям безопасности в Европе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил передачу послания России. Он отметил, что документ содержит озабоченности Соединенных Штатов действиям Москвы в сфере безопасности.

Марина Совина
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