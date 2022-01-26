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Блинкен подтвердил передачу России ответа США по гарантиям безопасности

Госсекретарь США Блинкен: ответы США по безопасности содержат озабоченность действиями РФ
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен начал свое выступление, запланированное на 20:00 по московскому времени, с задержкой в 45 минут. Он подтвердил передачу России письменного ответа Вашингтона по гарантиям безопасности, передает РИА Новости.

Глава Госдепартамента отметил, что документ содержит озабоченность Соединенных Штатов действиям Москвы в сфере безопасности.

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Блинкен подчеркнул, что ответ на предложения России отражает высказанные позиции, в которых обе стороны могут найти точки соприкосновения. Он добавил, что письменное заявление было передано в Конгресс США.

26 января стало известно, что посол США в Москве Джон Салливан прибыл в здание МИД России, чтобы передать ответ Вашингтона на предложения Кремля по гарантиям безопасности в Европе.

Ранее источники в Белом доме сообщили, что в ответе США на российские предложения будут изложены области, в которых Вашингтон согласен сотрудничать с Москвой. В частности, речь идет о контроле над стратегическими наступательными вооружениями, прозрачности в отношениях вооруженных сил между государствами, снижении рисков эскалации через создание каналов связи между военными ведомствами и вопросах размещения ракетных систем большой дальности.

Марина Совина
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