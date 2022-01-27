В Госдуме заявили об опасной позиции США по гарантиям безопасности

Первый замглавы международного комитета Госдумы и член российской делегации в ПАСЕ Алексей Чепа выразил уверенность, что передача США российской стороне ответа по гарантиям безопасности не является конечной точкой в обсуждениях. Он назвал позицию американцев опасной, пишут «Известия».

По его словам, нельзя затягивать переговоры в рутину, ведь для принятия окончательных решений осталось мало времени. Однако Россия будет действовать решительно, уточнил депутат. «Соединенные Штаты продолжают подталкивать Украину к конфликту, и при этом им кажется, что вот ту опасную черту, которую они наверняка они тоже не хотят переходить, они сумеют отследить», — подчеркнул Чепа.

Он напомнил, какие ошибки США совершили на Ближнем Востоке и в Афганистане, и назвал их позицию достаточно опасной.

Чепа допустил, что в своих ответах США пытались максимально сохранить лицо и попытки гегемонии по всему миру, а также успокоить своих сателлитов и отразить позицию по поддержке Украины.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после получения письменного ответа из США российское внешнеполитическое ведомство подготовит президенту Владимиру Путину предложения о дальнейших шагах. В зависимости от содержания ответа будут приняты решения о дальнейших действиях и разработаны соответствующие рекомендации, заключил он.