Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Суд оставил в СИЗО главного борца с коррупцией в российском регионе

Главу УЭБиПК УМВД России по Амурской области и его подчиненных обвинили в коррупции

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Приамурье суд на два месяца продлил арест бывшему главе управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Амурской области Анатолию Шаренко и его четырем подчиненным. Об этом сообщает ТАСС.

Главного борца с коррупцией в регионе обвинили в покушении на получение взятки, а его подчиненных — в получении незаконного вознаграждения.

По версии следствия, в начале июня 2021 года Шаренко и его подчиненные получили взятку от представителя игорного заведения в Благовещенске. За это они обещали скрыть факт незаконной деятельности казино и не возбуждать уголовное дело.

Кроме того, находясь в игорном заведении, полицейские похитили имущество, продукты и алкоголь на 12 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
Медведев оценил вероятность войны между Россией и НАТО
Названа минимальная ставка по ипотеке в Москве
Суд оставил в СИЗО главного борца с коррупцией в российском регионе
Минфин представил новые правила регулирования криптовалют
Медведев объяснил невозможность появления российских баз на Кубе и в Венесуэле
Володин предостерег Запад от переписывания истории
На Украине назвали Зеленскому способ избежать войны
Пушков объяснил отсутствие превентивных санкций против России со стороны Запада
Медведев ответил на вопрос о создании блока «анти-НАТО»
Москвичам разрешили пополнять карту «Тройка» по-новому
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter