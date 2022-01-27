Суд оставил в СИЗО главного борца с коррупцией в российском регионе

В Приамурье суд на два месяца продлил арест бывшему главе управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Амурской области Анатолию Шаренко и его четырем подчиненным. Об этом сообщает ТАСС.

Главного борца с коррупцией в регионе обвинили в покушении на получение взятки, а его подчиненных — в получении незаконного вознаграждения.

По версии следствия, в начале июня 2021 года Шаренко и его подчиненные получили взятку от представителя игорного заведения в Благовещенске. За это они обещали скрыть факт незаконной деятельности казино и не возбуждать уголовное дело.

Кроме того, находясь в игорном заведении, полицейские похитили имущество, продукты и алкоголь на 12 тысяч рублей.