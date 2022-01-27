Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

На Украине предложили России вступить в НАТО

Экс-глава Интерпола Украины Куликов: вступление РФ в НАТО поможет снять напряжение в мире

Фото: Globallookpress.com

Экс-глава бюро Интерпола Украины Кирилл Куликов в эфире телеканала «НАШ» предложил неожиданное решение, которое поможет снять напряжение в мире — РФ необходимо вступить в НАТО.

«Одно издание написало, что решением всех вопросов может стать вступление России в НАТО. Насколько я понимаю в современных условиях основная задача НАТО — это противостоять современным угрозам терроризма, режимам и тому подобное», — заявил Куликов.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что учения стран НАТО у границ страны являются недопустимыми. По итогам встречи советников «нормандского формата» в Париже Козак заявил, что у границ России проводятся «масштабные маневры вооруженных сил» тех стран, которые не имеют никакого отношения к Украине и ее безопасности.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине предложили России вступить в НАТО
Назван замедляющий старение популярный фрукт
США назвали наказание для России при эскалации на Украине
Вирусолог предсказал спад волны омикрон-штамма в России
Украина начала подготовку «народного сопротивления» из-за России
Стали известны подробности о лечении Плющенко
Ученые предупредили о риске биобезопасности из-за коронавируса
Пушков допустил провокации Киева в Донбассе для введения «адских санкций»
Назван способ восполнить нехватку стажа для пенсии
Действия МИД Украины сравнили с поведением «обиженной девицы»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter