На Украине предложили России вступить в НАТО

Экс-глава бюро Интерпола Украины Кирилл Куликов в эфире телеканала «НАШ» предложил неожиданное решение, которое поможет снять напряжение в мире — РФ необходимо вступить в НАТО.

«Одно издание написало, что решением всех вопросов может стать вступление России в НАТО. Насколько я понимаю в современных условиях основная задача НАТО — это противостоять современным угрозам терроризма, режимам и тому подобное», — заявил Куликов.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что учения стран НАТО у границ страны являются недопустимыми. По итогам встречи советников «нормандского формата» в Париже Козак заявил, что у границ России проводятся «масштабные маневры вооруженных сил» тех стран, которые не имеют никакого отношения к Украине и ее безопасности.