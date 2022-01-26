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Учения НАТО у границ России назвали недопустимыми

Замглавы администрации президента РФ Козак назвал учения НАТО у границ РФ недопустимыми
Дмитрий Козак

Дмитрий Козак. Фото: Reuters

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что учения стран НАТО у границ страны являются недопустимыми, сообщает РИА Новости.

По итогам встречи советников «нормандского формата» в Париже Козак заявил, что у границ России проводятся «масштабные маневры вооруженных сил» тех стран, которые не имеют никакого отношения к Украине и ее безопасности. Данную ситуацию он назвал недопустимой. «Мы не можем тоже на это смотреть сквозь пальцы», — заключил он.

Ранее Козак прокомментировал переговоры «нормандской четверки» в Париже. Он сообщил, что разговор был «непростым, но откровенным». Козак подчеркнул, что в рамках диалога стороны провели инвентаризацию Минских соглашений.

В Париже состоялась советников лидеров «нормандской четверки». Она закончилась спустя 8,5 часа. Российскую делегацию представил Дмитрий Козак.

Марина Совина
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