Козак рассказал о «непростом, но откровенном» разговоре «нормандской четверки»

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак прокомментировал переговоры «нормандской четверки» в Париже. Он отметил, что состоялся «непростой, но откровенный» разговор, передает ТАСС.

«У нас состоялся непростой разговор, но, может быть, первый такой откровенный разговор для того, чтобы провести инвентаризацию всех проблем, связанных с реализацией Минских соглашений», — указал представитель российской делегации.

Козак отметил, что на встрече в «нормандском формате» при участии России, Германии, Франции и Украины стороны договорились о безусловном перемирии, независимо от разночтений по Минским соглашениями.

Замглавы администрации президента России подчеркнул, что обязанность по его соблюдению лежит на Вооруженных силах Украины и вооруженных формированиях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Встреча советников лидеров стран «нормандской четверки» закончилась спустя 8,5 часа. Они начались около 12:00 по местному времени (14:00 по московскому).

Российскую делегацию в Париже представил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, ожидается, что он даст комментарии по итогам встречи. Со стороны Франции присутствовал дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, Германию представлял внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, Украину — глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

