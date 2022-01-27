Куртку Lacoste высмеяли в сети из-за сходства с формой лоукостера

Пользователи сети высмеяли одежду люксового бренда из-за ее сходства с формой работников лоукостера Ryanair. Соответствующий пост появился на платформе Reddit.

Речь идет о куртке марки Lacoste синего цвета на молнии, которая оформлена ярко-желтыми вставками и зеленой эмблемой компании в виде крокодила на груди. Автор публикации подчеркнул, что стоимость упомянутой вещи составила 192 фунта стерлингов (20,2 тысячи рублей) с учетом скидки.

Герой материала заметил сходство верхней одежды Lacoste с униформой бортпроводников и стюардесс дешевой авиакомпании Ryanair, о чем пошутил в описании к размещенной фотографии. Комментаторы согласились с его мнением. «Может, в этой куртке можно летать бесплатно?», «Платить такие суммы за форму Ryanair — бред», «Какой ужасный бренд», «Смеюсь с этого сравнения», — высказывались юзеры.

В январе кроссовки в виде бутерброда развеселили покупателей. Американский бренд Dolls Kill представил публике обувь, которая украшена аппликациями в форме продуктов, таких как листья салата, сыр, лук, колбаса и помидор. Отмечается, что все детали, которые пришиты к кедам на платформе, выполнены из веганской кожи и были распечатаны на специальном 3D-принтере.