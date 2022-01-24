Кроссовки в виде бутерброда развеселили покупателей

Американский бренд Dolls Kill представил новую обувь с необычным дизайном и развеселил покупателей. Соответствующий пост появился на странице компании в Instagram.

Речь идет о кроссовках в виде бутерброда, которые украшены аппликациями в форме продуктов, таких как листья салата, сыр, лук, колбаса и помидор. Отмечается, что все детали, которые пришиты к кедам на платформе, выполнены из веганской кожи и были распечатаны на специальном 3D-принтере.

Известно, что стоимость обуви составляет 98 долларов (7656 рублей). На данный момент они доступны к покупке на сайте марки.

Пользователей сети рассмешил дизайн обуви, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях под публикацией в Instagram. «О нет, спасибо», «Какой ужас, кто придумал носить продукты на ногах?», «Сендвич? У вас совсем нет воображения?», «Полная безвкусица», «Это отвратительно», — высказывались они.

В то же время другие юзеры оценили новую продукцию Dolls Kill. «А мне кажется, что обувь выглядит круто!», «По крайней мере их владелец будет выделяться из толпы», «Хочу купить такие же», «Классная задумка», «Как всегда радуете необычными вещами», — писали клиенты.

Ранее американская компания по производству мясных изделий Oscar Mayer начала продавать маску в виде колбасы. Сообщалось, что гидрогелевые маски для лица изготовлены в виде порезанной мортаделлы — вареной колбасы из Болоньи. Их действие направлено на увлажнение кожи и борьбу с признаками старения.