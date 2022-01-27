В России оценили новую позицию США по санкциям против Путина

Угрозы Белого дома ввести санкций лично против президента России Владимира Путина были попыткой психологического давления, считает политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил сообщения о том, что в администрации американского президента изменили позицию по ограничениям против Путина и передумали их вводить.

Американцы не пойдут на это не только из-за технических трудностей. В США понимают, что для них это стратегически проигрышная позиция, считает политолог.

«Санкции лично против Владимира Путина де-факто поставят нашу страну на уровень стран-изгоев типа Ирана и Северной Кореи. Но, в отличие от этих государств, Россия — это большая экономика, крупнейший энергетический партнер западного мира в лице Евросоюза. И, конечно, такое действие в первую очередь ударит по западным странам, по Евросоюзу, с которым у нас партнерские отношения по торговле, по США и так далее. Это заставит Россию полностью переориентироваться на отношения с Азией, Китаем. На фоне холодной войны между США и Китаем это существенно ослабит позиции Америки», — уверен Малек Дудаков.

Политолог отметил, что санкции против Путина вероятны в случае какого-то форс-мажора, например, большой войны в Восточной Европе. Тем не менее он считает, что, несмотря на все провокации, в том числе со стороны украинской власти, до этого не дойдет.

Ранее стало известно, что Белый дом передумал вводить санкции против Путина, так как это создало бы «технические трудности». До этого разговор об ограничительных мерах поднимал президент США Джо Байден, подтверждая возможное введение санкций в случае вторжения России на Украину.

