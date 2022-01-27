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Депутат Рады обвинил Россию и США в сговоре о нагнетании ситуации вокруг Украины

Депутат Рады Долженков: у России и США есть планы по разделению геополитической карты мира

Фото: Pixabay

Глава политсовета украинской партии «Наши» Александр Долженков в эфире телеканала «НАШ» заявил, что нагнетание ситуации с готовящимся «вторжением» России является результатом сговора Москвы и Вашингтона. По его мнению, это является частью их обговоренного плана.

«Я не согласен, что мы эту военную помощь покупаем, она предоставляется бесплатно. Я считаю, что Украина как суверенное государство должно улучшать оборонную способность. Любая помощь — хорошая. Другой вопрос, что нельзя допускать эскалации, потому что полномасштабное вторжение — это катастрофа для украинской государственности будет. За нас не впишутся ни американцы, ни другие государства-члены НАТО», — считает депутат Рады.

Он отметил, что подобные договоренности касаются не только лишь одной Украины. Долженков обвинил президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в том, что во время предварительного разговора они договорились о некоем разделении геополитической карты мира.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США намерены не допустить ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2» (СП-2) при эскалации кризиса на Украине. По словам представителя Госдепа, трубопровод еще не запущен, что дает администрации США рычаги давления в отношении Москвы.

Марина Совина
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