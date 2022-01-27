НАТО рассматривает возможность создания подразделения в Словакии

НАТО рассматривает возможность создания боевого подразделения в Словакии, передает телеканал Sky News.

Как отметил источник, союзники по Североатлантическому альянсу обсуждают возможность создания новых боевых подразделений из тысячи человек в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.

Ожидается, что новые части будут похожи на те, которые существуют в странах Балтии и Польше.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер оценил вероятность вступления Украины в альянс. Экс-руководитель организации заявил, что «в обозримом и необозримом будущем Украина не станет членом НАТО». Таким образом Схеффер прокомментировал свою речь, сказанную на бухарестском саммите 2008 года, в ходе которой он предположил, что у страны есть возможность стать частью альянса. Он назвал свое заявление «уродливым компромиссом».