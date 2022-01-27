Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

НАТО рассматривает возможность создания подразделения в Словакии

Sky News: НАТО обсуждает возможность создания подразделения в Словакии

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

НАТО рассматривает возможность создания боевого подразделения в Словакии, передает телеканал Sky News.

Как отметил источник, союзники по Североатлантическому альянсу обсуждают возможность создания новых боевых подразделений из тысячи человек в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.

Ожидается, что новые части будут похожи на те, которые существуют в странах Балтии и Польше.

Материалы по теме:
«У Москвы не было другого выхода» Что заставляло СССР вмешиваться в жизнь других стран и диктовать свои порядки?
«У Москвы не было другого выхода»Что заставляло СССР вмешиваться в жизнь других стран и диктовать свои порядки?
13 декабря
Штурм Капитолия, реванш «Талибана» и миграционный кризис. Самые важные события, благодаря которым мир запомнит 2021 год
Штурм Капитолия, реванш «Талибана» и миграционный кризис.Самые важные события, благодаря которым мир запомнит 2021 год
28 декабря

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер оценил вероятность вступления Украины в альянс. Экс-руководитель организации заявил, что «в обозримом и необозримом будущем Украина не станет членом НАТО». Таким образом Схеффер прокомментировал свою речь, сказанную на бухарестском саммите 2008 года, в ходе которой он предположил, что у страны есть возможность стать частью альянса. Он назвал свое заявление «уродливым компромиссом».

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
На Украине предложили России вступить в НАТО
Женщина уличила мужчину в измене по скриншоту с объявлением о продаже машины
Назван срок появления первого электромобиля от Bentley
На Украине оценили ответ США на предложения России по безопасности
Названо обязательное условие для безопасности Европы
Политолог заявил о довольстве Байдена «лишь публичной победой» над Россией
Раскрыт риск развития постковида у переболевших омикроном
Россиян предупредили об уголовном наказании за продажу «ручки разведчика»
НАТО рассматривает возможность создания подразделения в Словакии
Немецкий политолог обвинил Запад в раздувании истерии о войне с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter