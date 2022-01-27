Раскрыты сроки наступления спада заболеваемости COVID-19 в России

Руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров в беседе с РИА Новости раскрыл сроки наступления спада заболеваемости COVID-19 в России.

«В середине второй декады февраля число выявленных случаев в сутки может шагнуть за отметку в 120 тысяч», — отметил ученый, добавив, что рост заболеваемости в России с учетом влияния омикрона, по аналогии с Европой, может продолжаться и после 15 февраля, а пойдет на спад ближе к концу февраля.

Также специалист заявил, что число случаев заболевания COVID-19, ежесуточно регистрируемых в России, к 1 февраля может достигнуть 85 тысяч. При этом общее число выявленных случаев коронавируса 1 февраля может превысит цифру 11,8 миллиона человек, а количество болеющих людей может выйти на уровень 1,2 миллиона.

Ранее демограф Алексей Ракша заявил, что избыточная смертность во время волны омикрона в России не будет так же велика, как на пиковых значениях волны дельта-штамма. Он спрогнозировал, что избыточная смертность от омикрона начнет падать к концу февраля.