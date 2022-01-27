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Демограф дал прогноз по смертности во время волны омикрона в России

Демограф Ракша: избыточная смертность от омикрона в России начнет падать к концу февраля

Фото: Кирилл брага / Reuters

Избыточная смертность во время волны омикрона в России не будет так же велика, как на пиковых значениях волны дельта-штамма. Таким мнением в интервью «Ленте.ру» поделился демограф Алексей Ракша. Он спрогнозировал, что избыточная смертность от омикрона начнет падать к концу февраля.

Избыточная смертность — это временное увеличение уровня смертности в популяции по сравнению с ожидаемым. Как правило, увеличение этого параметра связано с какими-либо внешними причинами — катастрофами, войнами и эпидемиями.

Я не прогнозирую такую же страшную смертность, которая была у нас на пике дельта-волны в конце октября, когда умирало больше 4100 человек ежедневно. Думаю, что среди заразившихся летальность будет раз в десять меньше по сравнению с дельтой

Алексей Ракшадемограф

В данный момент уровень избыточной смертности составляет примерно 1-1,2 тысячи человек в сутки, что является самым низким значением с июня 2021 года.

«Я прогнозирую, что новая волна омикрона может привести к росту смертности, но я не ожидаю больше 3000 избыточных смертей в сутки. Скорее всего, их будет меньше, около 2000», — заявил он.

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Ракша также сослался на статистику из ЮАР, согласно которой смертность во время волны омикрона была ниже в тех регионах, где фиксировалась очень высокая избыточная смертность во время волны дельта-штамма.

«Это означает, что у России не такие плохие перспективы. И уже с конца февраля смертность пойдет на спад», — резюмировал демограф.

По словам Ракши, летальность омикрона составит примерно 0,1-0,2 процента от общего числа заразившихся.

Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов заявил, что существенную роль в росте избыточной смертности от коронавируса сыграли пациенты с ранее диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями. По его словам, прирост смертности среди «сердечников» в некоторых регионах мира составил 30 процентов.

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Роман Кирьянов
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