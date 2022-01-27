Россиянина обвинили в шпионаже в Германии

Генеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против гражданина России в работе на российскую разведку. Об этом сообщается в заявлении немецкого ведомства.

Отмечается, что россиянина Ильнура Н. официально обвинили в шпионаже 9 декабря 2021-го. Его арестовали в июне 2021-го. До задержания он работал научным сотрудником в одном из университетов Баварии. Согласно заявлению прокуратуры, интерес спецслужбы заключался, в частности, в различных стадиях разработки европейской ракеты-носителя «Ариан» и другой аэрокосмической техники.

В июне 2021-го в Генпрокуратуре заявляли, что российский гражданин встречался с представителем российских спецслужб как минимум три раза: это произошло между октябрем 2020-го и июнем 2021 года. Обвиняемый якобы передавал информацию в обмен на денежное вознаграждение.