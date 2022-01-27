Лавров рассказал об оставшемся без ответа США пункте предложений по безопасности

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в своем ответе на предложения Москвы по гарантиям безопасности США не прокомментировали возможность нерасширения НАТО на восток. Его комментарий опубликовал МИД РФ.

«По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации», — подчеркнул Лавров.

Решение о дальнейших шагах Москвы в связи с ответами США и НАТО будет принимать российский президент Владимир Путин, добавил министр.

Ранее стало известно, что Путин уже лично прочитал ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности, который получил от США.