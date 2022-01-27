Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров рассказал об оставшемся без ответа США пункте предложений по безопасности

Лавров: США в ответе по гарантиям безопасности не прокомментировали нерасширение НАТО

Фото: пресс-служба МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в своем ответе на предложения Москвы по гарантиям безопасности США не прокомментировали возможность нерасширения НАТО на восток. Его комментарий опубликовал МИД РФ.

«По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации», — подчеркнул Лавров.

Решение о дальнейших шагах Москвы в связи с ответами США и НАТО будет принимать российский президент Владимир Путин, добавил министр.

Ранее стало известно, что Путин уже лично прочитал ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности, который получил от США.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на идею помочь Донбассу оружием
Блогерша разоблачила популярный лайфхак о «Макдоналдсе»
Предложение США заменить российский газ посчитали наивным
Джонсона упрекнули в спасении животных вместо афганских союзников
Около 500 застрявших в Стамбуле россиян вывезли на родину
Опубликован список убитых при стрельбе в Днепре
Экс-глава СБР объяснил снятие биатлонистов с рейса в Пекин разгильдяйством
Президент Литвы попросил НАТО «не бряцать оружием» из-за Украины
В США предупредили о возможности Великобритании уничтожить корабли ВМФ России
Назван способ сэкономить время в пробке по пути на работу в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter