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Около 500 застрявших в Стамбуле россиян вывезли на родину

Авиакомпания «Аэрофлот» вывезла около 500 застрявших из-за снегопада в Стамбуле россиян

Фото: страница «Аэрофлот - Российские авиалинии» на Facebook

Авиакомпания «Аэрофлот» вывезла застрявших из-за неблагоприятных погодных условий в Стамбуле отечественных туристов в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы перевозчика.

«Минувшей ночью двумя рейсами "Аэрофлота" все пассажиры авиакомпании, которые не могли вылететь из Стамбула из-за сильного снегопада, вернулись в Москву», — говорится в сообщении. Отмечалось, что на родину вернулись около 500 россиян.

При этом в пресс-службе добавили, что в течение дня ожидается восстановление авиасообщения в Стамбул и из него.

Ранее сообщалось, что застрявшей в заснеженном аэропорту Стамбула российской туристке пришлось спать на полу в зоне Duty Free. Она добавила, что ей «еще повезло», так как в Duty Free еще «все по-божески и мало людей». В предыдущий раз, с 24 по 25 января, путешественница ночевала у гейтов (выход на посадку в самолет), где ей пришлось терпеть холод, темноту и толпы других отдыхающих.

В понедельник, 24 января, сотни пассажиров застряли в аэропорту Стамбула, который закрыли из-за сильного снегопада. Наземные службы не успевали расчищать взлетно-посадочные полосы от снега. В результате авиагавань приостановила прием и отправку самолетов на неопределенное время.

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Валентина Процкова
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